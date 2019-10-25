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Piyasalar bunları takip edecek

25.10.2019 - 09:47
Piyasalar bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin belirsizlikleri artırması nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de, Çinli yetkililerle yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelen açıklamalar kafa karışıklığına neden olurken, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi olması pay piyasalarını dengeleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, yaptığı açıklamada ABD'nin Hong Kong'daki protestocuların yanında olduğunu belirtmesi, Çin ile ilişkiler konusunda iyimserliği azaltan bir başka konu başlığıydı.

Öte yandan ABD'de açılanan veriler arasında öne çıkan dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında kalırken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise tahminlerin üzerine çıktı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, Bexit'e ilişkin belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere başbakanı Boris Johnson, ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi Avam Kamarası'na önerge sunacağını belirtirken, Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit tarihini erteleme talebine henüz cevap vermedi.

İlk anlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avama Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle daha önce 31 Ekim'e ertelenmişti. Dün Mario Draghi başkanlığında son kez toplanan Avrupa Merkez Bankası ise beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmedi.

Brexit belirsizliğinin yanı sıra Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerindeki düşüşün sürmesine karşın dün pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya tarafında ise borsalarda sakin bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik yatay seyrediyor.

Yurt içinde, azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından, pay piyasaları pozitif seyrini sürdürdü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,56 artışla günü 100.346 puandan tamamlarken, yüzde 0,5 yükselişle 5,7652'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 98.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı
11.00 Almanya, ekim ayı Ifo endeksleri
17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi


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