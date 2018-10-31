İngiliz tatil şirketi Türkiye'de 3 otel açacak | Ekonomi Haberleri

Thomas Cook, kendi markasıyla üçü Türkiye'de olan toplam 20 otel açacak.

İngiliz tatil şirketi Thomas Cook 2019 yılında kendi markasıyla İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de toplam 20 otel açacağını bildirdi. Otellerden altısı İspanya'da, dördü Yunanistan'da, üçü de Türkiye'de kurulacak.

##$HABER_1450174$##

Akdeniz'den Karayiplere kadar değişik destinasyonlarda 3 bin otelde tatil düzenleyen şirket, daha sonra açıklayacağı yeni açılışlarla portföyünü 40 bin oda ve 200 otele çıkaracağını duyurdu. Paket tatil kavramının öncülüğünü yapan Thomas Cook şirketi 1841 yılında kuruldu. Şirket, markasının kalite standartlarına erişemeyen dokuz oteli de listesinden çıkardı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler