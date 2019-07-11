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İngiliz ilaç şirketi Pfizer için 'koşullu onay'

11.07.2019 - 08:04
İngiliz ilaç şirketi Pfizer için 'koşullu onay' | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ın, Pfizer'in tüketici sağlığı alanındaki işlerini satın almasını "koşullu" onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, GlaxoSmithKline'ın (GSK), Pfizer'in tüketici sağlığı alanındaki birimini satın almasının, sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle işlemin onaylanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için şirketlerin, AB Komisyonu'na Pfizer'in ThermaCare ısı bandı birimini elden çıkartma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

KOMİSYON, REKABETE AYKIRI DURUMA BAKIYOR

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor. AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor. 


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