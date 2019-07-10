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"Anlaşmasız ayrılık halinde 40 bin kişi işini kaybedebilir"

10.07.2019 - 17:41 | Son Güncelleme :
"Anlaşmasız ayrılık halinde 40 bin kişi işini kaybedebilir" | Ekonomi Haberleri

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda'nın Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Kuzey İrlanda'da anlaşmasız ayrılığın olumsuz etkilerinin özellikle tarım ve nakliye alanlarında görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda'nın Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Kuzey İrlanda’da anlaşmasız ayrılığın olumsuz etkilerinin özellikle tarım ve nakliye alanlarında görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının Kuzey İrlanda ekonomisi üzerinde ani ve ağır etkileri olacağı belirtilen raporda, Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatın yüzde 11-19 düşmesinin öngörüldüğü bildirildi. Raporda, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde Kuzey İrlanda'da yaklaşık 40 bin kişinin işini kaybedebileceği aktarılarak, "AB'nin gümrük vergileri, Kuzey İrlanda'daki birçok işletmenin İrlanda pazarına ihracat yapamayacağı anlamına geliyor." denildi.

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Kuzey İrlanda Perakende Konsorsiyumu (NIRC) Direktörü Aodhan Connolly, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Brexit ekonomimiz için en büyük tehdit." ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki açık sınır politikasının son bulması, karşılıklı ticarette gümrük vergisinin uygulanması bekleniyor.

Birleşik Krallık'ın 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararının 29 Mart'ta hayata geçmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit, önce 12 Nisan'a, ardından da 31 Ekim'e ertelenmişti. 


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