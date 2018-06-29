‹ Önceki Haber İngiltere'nin büyümesi yukarı yönlü revize edildi İngiltere'nin büyümesi yukarı yönlü revize edildi Sonraki Haber › "Türk Lirası kazançlarını artırabilir" "Türk Lirası kazançlarını artırabilir"

IMF'den Yunanistan'a uyarı

29.06.2018 - 15:26
IMF'den Yunanistan'a uyarı

IMF, Yunanistan'ın, uzun bir yol katettiğini ancak halen birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu duyurdu.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, kurtarma paketi programında son düzlüğe giren Yunanistan'ın ekonomik görünümüne ilişkin görüşlere yer verildi. Yunanistan'da 2017 yılında yüzde 1,4 olan büyümenin bu yıl yüzde 2,4'e yükselmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, daha sıkı global mali koşullar, bölgesel istikrarsızlık ve reform külfeti gibi iç ve dış risklere işaret edildi.

Açıklamada, Yunanistan için alınan borç hafifletme önlemlerinin orta vadede önemli bir iyileşme sağladığı belirtilerek, "(Yunanistan'ın kamu borcu) Ancak uzun vadede görünüm halen belirsiz." denildi.

##$HABER_1447219$##

Ülke ekonomisinin üretimi, rekabetçiliği arttırmak ve krizin mirasından kurtulmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Makroekonomik dengesizlikler büyük ölçüde giderildi. Ancak yüksek kamu borcu, zayıf banka ve diğer özel sektör bilançoları, sermaye kontrolleri, hükümet bakiyesi ve risk altındaki geniş nüfus büyüme beklentileri üzerinde etkili oluyor, mali ve piyasaya yönelik önemli reformlardaki ilerleme gecikti."

"Yunanistan, uzun bir yol katetti ancak halen birçok zorlukla karşı karşıya" ifadesine yer verilen açıklamada, krizin etkileri ve tamamlanmayan reform sürecinin büyümeyi yavaşlatabileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın başta Avrupa Komisyonu olmak üzere kreditörlerine taahhüt ettiği bütçe fazlasının yüksek vergi sebebiyle yatırımı daraltacağı belirtildi.

Yunanistan'ın üçüncü ve son olması beklenen kurtarma programı, 20 Ağustos'ta resmi olarak sona erecek. Yunanistan ve kreditörleri, geçen hafta ülkenin 315 milyar avroya yakın kamu borcunun hafifletilmesi için 10 yıl vade uzatma ve ödemesiz süre gibi önlemler alındığını açıklamıştı.

Ülkenin kreditörlerinden olan IMF ise borç hafifletme önlemlerini yetersiz bularak, zaman darlığından dolayı programa sadece teknik danışman olarak katkıda bulunacağını duyurmuştu. 


‹ Önceki Haber İngiltere'nin büyümesi yukarı yönlü revize edildi İngiltere'nin büyümesi yukarı yönlü revize edildi Sonraki Haber › "Türk Lirası kazançlarını artırabilir" "Türk Lirası kazançlarını artırabilir"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.520 Değişim: 0,30% Hacim : 6.324 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.230 29.06.2018 Yüksek 97.500
Açılış: 96.827
4,5912 Değişim: 0,15%
Düşük 4,5564 29.06.2018 Yüksek 4,6115
Açılış: 4,5845
5,3607 Değişim: 0,93%
Düşük 5,2969 29.06.2018 Yüksek 5,3872
Açılış: 5,31115
184,99 Değişim: 0,53%
Düşük 183,32 29.06.2018 Yüksek 185,85
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.