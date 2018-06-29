"Türk Lirası kazançlarını artırabilir"

Credit Agricole stratejisti Tresca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Şimşek gibi piyasa dostu isimlerin yeni hükümette devam edeceğini onaylarsa, TL kazançlarını artırabilir" şeklinde değerlendirdi.

Fransız bankası Credit Agricole SA stratejisti Guillame Tresca, “Kısa vadede (TL'nin) rahatlama yükselişi sürebilir ya da en azından Türk varlıkları, diğer gelişen piyasa varlıklarının üzerinde performansı göstermeyi sürdürebilir. Carry trade imkanı çok yüksek” dedi. Tresca, TL'nin çok düştüğünü ve cazip seviyelerde bulunduğunu belirtti.

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TL KAZANÇLARINI ARTIRABİLİR

Tresca, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Şimşek gibi piyasa dostu isimlerin yeni hükümette devam edeceğini onaylarsa, TL kazançlarını artırabilir” dedi.

Credit Agricole TL'de uzun vadeli negatif görünümünü hala koruyor.

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