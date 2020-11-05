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IMF'den Çin ekonomisi için 'yapısal reform' vurgusu

05.11.2020 - 10:35
IMF'den Çin ekonomisi için 'yapısal reform' vurgusu | Ekonomi Haberleri

IMF, Çin ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya devam ettiğine dikkati çekerek daha fazla yapısal reformun finansal riskleri sınırlamaya, daha yeşil ve daha kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeye, dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olabileceğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almaya yönelik önlemler ve politika eylemlerinin etkisiyle hızlı şekilde toparlanmaya devam ettiğinin altı çizilerek, "Ekonomik büyümenin 2020'de yüzde 1,9 ve 2021'de yüzde 8,2 olması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"DENGELİ TOPARLANMA İÇİN MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR DESTEKLEYİCİ KALMALI"

Gelecek yıl kısmen genişleyen makroekonomik politikaların dengeli bir toparlanmaya yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Daha fazla yapısal reform, finansal riskleri sınırlamaya, daha yeşil ve daha kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeye ve dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, Çin'in aşıya erişimi genişletmeye yönelik uluslararası çabaları destekleyerek, iklim değişikliğiyle mücadele ederek, küresel altyapı yatırımları için sürdürülebilir finansman ve düşük gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesini sağlayarak uluslararası topluluğun küresel ekonominin karşılaştığı bazı büyük zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.

IMF Başkan Yardımcısı Geoffrey Okamoto, konuya ilişkin açıklamasında, ekonomik görünümün artan finansal kırılganlıklar ve giderek zorlaşan dış ortamdan kaynaklanan olumsuz risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Maliye politikasının biraz genişletici kalması gerektiğini kaydeden Okamoto, "Dengeli bir toparlanma sağlamak için makroekonomik politikaların destekleyici kalması ve etkinliklerinin artırılması gerekir." ifadesini kullandı.


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