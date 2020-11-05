‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › IMF'den Çin ekonomisi için 'yapısal reform' vurgusu IMF'den Çin ekonomisi için 'yapısal reform' vurgusu

Petrol fiyatları geriledi

05.11.2020 - 10:27
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,64 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,89 düşüşle 40,45 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,41 dolardan alıcı buldu.

Piyasaların odağındaki ABD'deki başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamı petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Toplam 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan ismin başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanacağı seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 214, Demokrat aday Joe Biden ise 264 delege sayısına ulaştı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bu durum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan güçlü bir teşvik paketi olasılığını azaltırken, piyasalarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi gibi konularda endişeleri artırıyor.

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de tedbirlerini artırması, piyasalardaki "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısı fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.

Öte yandan, ABD’nin ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin aksine düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere göre ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 890 bin varil artacağı yönündeydi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı petrol üretim kesintisi miktarını mevcut seviyede tutacağına ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti de fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Mevcut durumda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 40,45 ile 40,47 dolar aralığının direnç, 40,43 ile 40,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.183 Değişim: 1,32% Hacim : 16.835 Mio.TL Son veri saati : 15:47
Düşük 1.170 05.11.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.173
8,4376 Değişim: 0,19%
Düşük 8,4114 05.11.2020 Yüksek 8,4795
Açılış: 8,4215
9,9937 Değişim: 1,15%
Düşük 9,8472 05.11.2020 Yüksek 10,0163
Açılış: 9,8798
522,74 Değişim: 1,33%
Düşük 514,93 05.11.2020 Yüksek 523,10
Açılış: 515,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.