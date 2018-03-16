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IMF Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

16.03.2018 - 09:13

IMF, “Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları” başlıklı raporda, Türkiye’ye yönelik 2018 ve 2019 büyüme tahminleri yüzde 4,3’e yükseltildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye yönelik 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini yüzde 4,3’e yükselttiğini açıkladı. IMF, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 19-20 Mart tarihlerinde düzenlenecek "G20 Bakanlar ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde “Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları” başlıklı raporunu yayımladı. 

Raporda, küresel büyümenin geçen yılın ikinci yarısından itibaren ciddi derecede artan yatırımlar ve ticaretle birlikte ivme kazandığına işaret edilirken, birçok ülkenin beklenenden iyi performans göstermesinin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerinin yukarı çekilmesine neden olduğu hatırlatıldı. 

IMF, ocak ayında güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nda küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 3,7'den yüzde 3,9’a yükseltmişti.

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"KONJEKTÜREL GÜÇLERİN BAZILARI ZAYIFLAYACAK"

Buna karşın, yakalanan ivmenin zamanla yavaşlayacağı vurgulanan raporda, “Konjektürel güçlerin bazıları zayıflayacak, piyasalardaki faiz oranları artıyor ve para politikaları normalleştikçe finansal şartlar muhtemelen sıkılaşacak, ABD’deki vergi reform yatırım teşvikleri geçerliliğini yitirdiğinde ivmeyi azaltacak, Çin’in dönüşümü kredi büyümesi ve mali genişleme yavaşladığında yeniden başlayacak” öngörülerine yer verildi.

Fon, bu nedenle, G20 üyesi ülkelere orta vadeli büyümeyi artıracak tedbirleri, ivme kaybedilmeden hayata geçirmeleri çağrısında bulunurken, finansal risklerin azaltılmasını, tamponların güçlendirilmesini, yapısal reformlarla verimliliğin yükseltilmesini ve iş birliğinin artırılmasını tavsiye etti.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

IMF'nin “Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları” raporunda yer verdiği “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Artışı” tablosunda, Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği görüldü. Buna göre, kuruluş, Türkiye’nin hem bu yıl, hem gelecek yıl yüzde 4,3 büyümesini bekliyor. Söz konusu beklentiler, Ekim 2017’de yayınlanan bir önceki DEG raporunda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı. Ayrıca, raporda, Türkiye’ye yönelik 2017 büyüme tahmini de yüzde 5,1’den yüzde 6,3’e yükseltildi.

IMF, ocak ayında güncellediği DEG raporunda Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerine yer vermezken, şubat ayında “Madde 4 Görüşmeleri” için Türkiye’ye gelen IMF heyeti ziyaretinin sonunda ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 büyümesini beklediğini açıklamıştı. 


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