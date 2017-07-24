IMF küresel büyüme beklentilerini açıkladı

IMF, güncellediği DEG Raporu'nda 2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 3,5 ve 3,6'da sabit tutt

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan'a yönelik büyüme beklentilerini düşürürken, Avro Bölgesi, Japonya ve Çin'e ilişkin büyüme tahminlerini ise yükseltti. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nu "Güçlenen Toparlanma" başlığıyla güncelledi.

Dünya ekonomisindeki iyileşmenin ivme kazandığı vurgulanan raporda, 2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3,5 ve 3,6'da sabit bırakıldı. Buna karşın, ABD'ye ilişkin büyüme tahminlerini nisanda yayınlanan önceki DEG raporuna kıyasla aşağı çeken IMF, raporunda negatif revizyona ABD Başkanı Donald Trump'ın mali politikalarının beklentilere kıyasla daha az genişlemeci olacağını gerekçe gösterdi.

Bu çerçevede, ABD ekonomisinin yeni büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e indirildi.

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AVRO BÖLGESİ, KANADA VE JAPONYA'NIN BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ

Diğer taraftan, kuruluşun gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Avro Bölgesi, Japonya ve Kanada'nın 2017 beklentilerini yeniden yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti. Raporda, siyasi risklerin azaldığı Avro Bölgesi'ne ilişkin bu yılki büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a ve 2018 tahmini de yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye yükseltildi.

IMF'nin Avro Bölgesi'ne yönelik beklentilerini yukarı çekmesinde Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'ya yönelik projeksiyonların yükseltilmesi belirleyici oldu. Buna göre, Almanya'nın büyüme beklentileri 2017 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e ve 2018 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya çıkarıldı. Fransa'nın 2017 ve 2018 büyüme beklentileri ise 0,1'er puan artırılarak sırasıyla yüzde 1,5 ve 1,7 olarak belirlendi.

İtalya'nın bu sene ve gelecek yıla dair büyüme beklentileri de yüzde 0,8'den sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,0'e çıkarıldı. IMF, İspanya'nın ise bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 2,4 ile Avro Bölgesi'nin en hızlı genişleyen ülkesi olmasını beklediğini bildirdi. Ülkeye yönelik büyüme beklentileri nisan ayında yayınlanan önceki DEG raporunda, 2017 için yüzde 2,6 ve gelecek yıl için yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Öte yandan, 2017 büyüme tahmini yüzde 2,0'den yüzde 1,7'ye düşürülen Birleşik Krallık'ın gelecek yıl ise önceki rapordaki gibi yüzde 1,5 genişleyeceği öngörüldü.

Genel olarak Avrupa'da izlenen konjektürel toparlanmanın güçlenebileceğine işaret eden IMF ekonomistleri, öte yandan, yüksek varlık fiyatları ve düşük volatilitenin ise gelecekte piyasanın kendini dengeleme olasılığını artırdığını kaydetti.

EN YÜKSEK REVİZYON KANADA'YA

Raporda, Japonya'ya yönelik 2017 beklentisi 0,1 puan artışla yüzde 1,3'e güncellenirken, 2018 beklentisi yüzde 0,6 sabit tutuldu. Kanada ise bu yılki büyüme beklentisinin 0,6 puan artışla 2,5'e revize edilmesiyle, raporda en yüksek pozitif revizeyi gören ülke niteliğini kazandı. Öte yandan, ülkenin 2018 büyüme beklentisi ise yüzde 2,0'den yüzde 1,9'a çekildi.

IMF, gelişmiş ülkelere yönelik beklentilerini bu revizyonlar çerçevesinde bu yıl için yüzde 2,0'de tutarken, 2018 için yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirdi.

ÇİN'İN BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Rapora göre, IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik bu yılki büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya yükseltilirken, gelecek yıla yönelik büyüme tahmini yüzde 4,8'de bırakıldı. Bu grup içerisinde Çin, Güney Afrika ve Meksika'ya yönelik 2017 büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

IMF ekonomistleri, Çin'in 2017 büyüme beklentisini yüzde 6,6'dan yüzde 6,7'ye ve 2018 büyüme beklentisini yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e çıkardı. Meksika ve Güney Afrika'nın bu yılki büyüme beklentileri 0,2 puan artışla sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,0'e revize edildi.

Öte yandan, Rusya ve Hindistan'a yönelik büyüme rakamları değiştirilmedi. Kuruluş, Rusya'nın hem bu ve hem de gelecek yıl yüzde 1,4 genişlemesini öngörüyor. Hindistan'ın ise 2017'de yüzde 7,2 ve gelecek yıl yüzde 7,7 büyümesi bekleniyor.

Suudi Arabistan ise yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler arasında büyüme beklentileri aşağı çekilen tek spesifik ülke oldu. Buna göre, IMF Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl yüzde 0,1 ve gelecek yıl yüzde 1,1 genişleyeceğini öngörüyor. Bu rakamlar, nisan ayındaki DEG raporunda sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,3 olarak açıklanmıştı.

BREXİT MÜZAKERELERİ, ÇİN'İN KREDİ BORCU VE TRUMP'IN POLİTİKALARI

IMF, güncellediği DEG raporunda global ekonomik risklerin kısa vadede dengeli gözükmesine karşın orta vadede aşağı yönlü olduğuna da işaret etti. Bu riskler arasında Trump yönetiminin ekonomik politikalarına ve ABD Merkez Bankasının sıkılaştırma hızına yönelik belirsizlik, Avrupa'da Brexit müzakereleri ve Çin'in artan kredi borcunun yarattığı finansal dengesizlikler öne çıkarıldı.

Ayrıca ABD gibi gelişmiş ülkelerin korumacı ticaret politikalarına yönelmesinin küresel tedarik zincirlerine zarar verebileceği ifade edilen raporda, bunun özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN İHRACATI GÜÇLÜ TOPARLANDI"

IMF'nin raporunda Türkiye'ye ilişkin tek değerlendirmeye ise "Yükselen ve Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verildi. Söz konusu ülke grubundaki büyümenin, Türkiye’ye ilişkin pozitif beklentilere paralel olarak hızlanacağı belirtilen raporda, "Türkiye'nin ihracatı 2016'nın son ve 2017'nin ilk çeyreğinde güçlü toparlandı." ifadesi kullanıldı. Raporda ayrıca Türk mallarına yönelik dış talebin Avro Bölgesi ülkelerine yönelik olumlu beklentilerle artabileceğine işaret edildi.

Buna karşın, sınırlı sayıda ülkenin yer aldığı büyüme beklentileri tablosunda Türkiye'ye yer vermeyen IMF, nisanda yayınladığı bir önceki raporda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 genişleyeceği öngörüsünde bulunmuştu.