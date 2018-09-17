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IMF Başkanı'ndan İngiltere'ye 'daralma' uyarısı

17.09.2018 - 14:47
IMF Başkanı'ndan İngiltere'ye 'daralma' uyarısı

IMF Başkanı Lagarde, "Brexit konusunda anlaşma yapılamazsa İngiltere ekonomisi daralacak" dedi.

Uluslararası Para Fonu(IMF) Başkanı Christine Lagarde, Londra ve Brüksel'in Brexit konusunda anlaşmaya varamamaları durumunda İngiltere ekonomisinin daralacağını söyledi. IMF'nin İngiltere ekonomisi hakkındaki yıllık raporunu sunan Lagarde, "Daha yıkıcı bir çıkışın çok daha kötü sonucu olacak" dedi.

IMF raporunda, geniş kapsamlı bir Brexit anlaşması sağlanırsa, İngiliz ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarında yıllık yüzde 1.5 kadar büyüyeceği, eğer İngiltere AB içinde kalsaydı bu büyümenin yüzde 1.75 olacağı belirtildi.

Lagarde, bir anlaşma sağlanmadan üyelikten çıkışın ekonomide daralmaya yol açacağını belirtti.

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Lagarde, "Açıkça söylemeliyim ki, bugünkü sorunsuz tek pazara kıyasla, tüm olası Brexit senaryolarının ekonomiye ve az da olsa AB'ye maliyeti olacak" dedi.

"Yeni ilişkide ticaretin önündeki engeller ne kadar büyük olursa, o kadar maliyetli olacak... Bu apaçık bir şey olmalı ama galibe bazen öyle görünmüyor."

İngiltere Mart ayında AB üyeliğinden ayrılacak ancak Londra ile Brüksel arasında bir geçiş dönemi konusunda uzlaşmaya hâlâ varılamadı.

IMF raporunda, Brexit'ten önce çözümlenmesi gereken "ağır" bir sorunlar birikimi olduğu belirtildi.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere ekonomisi, 2016 yılında yapılan ve ülkenin AB'den ayrılması sonucunun çıktığı referandumdan sonra yavaşlama dönemine girmişti.


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