‹ Önceki Haber IMF Başkanı'ndan İngiltere'ye 'daralma' uyarısı IMF Başkanı'ndan İngiltere'ye 'daralma' uyarısı Sonraki Haber › "İhracat eylülde yüzde 39'luk artışla gidiyor" "İhracat eylülde yüzde 39'luk artışla gidiyor"

Rusya'dan 'petrol üretimi artırılabilir' sinyali

17.09.2018 - 15:03
Rusya'dan 'petrol üretimi artırılabilir' sinyali

Rusya Enerji Bakanı Novak, "(OPEC toplantısı) Cezayir'deki toplantıda petrol üretiminin günlük 1 milyon varil daha artırılması da istişare edilebilir" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı petrol üreticisi ülkelerin Cezayir'de yapacağı toplantıda, petrol üretiminin günlük 1 milyon varil daha artırılmasının da istişare edilebileceğini bildirdi.

Novak, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında Cezayir'de yapılacak toplantıda, petrol piyasalarına ilişkin farklı senaryoların değerlendirileceğini söyledi.

##$HABER_1449158$##

Tüm tarafların avantajına olacak alternatiflerin ele alınacağını belirten Novak, "Cezayir'deki toplantıda petrol üretiminin günlük 1 milyon varil daha artırılması da istişare edilebilir." dedi. 
Petrol piyasalarının dengelenmesi için ABD ile birlikte de çalışabileceklerini dile getiren Novak, böyle bir iş birliğinin detaylarının henüz istişare edilmediğini bildirdi.

OPEC üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmış, bu çerçevede Rusya üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde yükseltmeyi planlamıştı.

OPEC üyeleri ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkeler, 23 Eylül'de Cezayir'de bir araya gelerek petrol piyasalarındaki son gelişmeleri ve 2019'da atılabilecek bazı adımları değerlendirecek. 


‹ Önceki Haber IMF Başkanı'ndan İngiltere'ye 'daralma' uyarısı IMF Başkanı'ndan İngiltere'ye 'daralma' uyarısı Sonraki Haber › "İhracat eylülde yüzde 39'luk artışla gidiyor" "İhracat eylülde yüzde 39'luk artışla gidiyor"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.845 Değişim: -0,96% Hacim : 4.422 Mio.TL Son veri saati : 15:38
Düşük 93.790 17.09.2018 Yüksek 95.105
Açılış: 94.477
6,3049 Değişim: 2,25%
Düşük 6,1458 17.09.2018 Yüksek 6,3277
Açılış: 6,166
7,3679 Değişim: 2,74%
Düşük 7,1444 17.09.2018 Yüksek 7,3910
Açılış: 7,17135
242,94 Değişim: 2,63%
Düşük 236,00 17.09.2018 Yüksek 243,91
Açılış: 236,70
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.