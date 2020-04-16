IMF Başkanından İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Corona virüs salgını dolayısıyla oluşan belirsizliğin giderilmesi için İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma işlemini tamamlayacağı süreyi uzatması gerektiği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin dünya ekonomisinde tahribat yaratan Corona virüs salgını dolayısıyla oluşan belirsizliğin giderilmesi için İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma işlemini tamamlayacağı süreyi uzatması gerektiğini belirtti.

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva BBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Zaten durum şu haliyle bile zor. Bunu daha fazla zorlaştırmayalım. Benim tavsiyem İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin ve tüm dünyanın çıkarına olacak şekilde belirsizlik unsurlarını azaltacak bir yol bulmasıdır" dedi.

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