Çin Merkez Bankası'ndan 'para politikası' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, Çin'in para politikasında ufak değişiklikler için alan açacağı açıklamasında bulundu.

Çin Merkez Bankası (PBOC), para politikasını normalleştimeye olabildiğince uzun süre devam edeceğini açıkladı.

PBOC, bugün yayınlanan makalede ölçülü şekilde tasarrufları teşvik edeceğini ve varlık fiyatlarının aşırı yükselmesini önleyeceğini belirtti. PBOC ayrıca para politikasında yapacağı ufak ölçekte değişiklikler için alan açacağını da açıkladı.

##$HABER_1461451$##

Etiketler