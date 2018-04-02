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İmalat PMI mart ayında geriledi

02.04.2018 - 10:21
İmalat PMI mart ayında geriledi

İmalat PMI mart ayında 51.8'e gerilemesine karşılık büyümeye işaret etti.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mart ayında 51.8'e gerilemesine karşılık yeni siparişler ve buna paralel artan üretim ile büyümeyi sürdürdü. Şirketler istihdam artırmayı ve kapasite artırımlarına paralel olarak bekleyen işlerini azaltmayı sürdürdü. Artan girdi fiyatları fabrika çıkış fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Şubat ayında 55.6 değerini almıştı. PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

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Üretim alt endeksi 58.2'den 53'e inmesine karşılık tarihsel ortalamaların üzerinde değer aldı. İmalatçıların ankete verdikleri cevaplarda üretimdeki büyümeyi ürün çeşitlendirmeye ve artan talebe bağladı.

Yeni siparişler endeksi Şubat ayındaki 58.2 seviyesinden Mart'ta 53 geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 56'dan 51.6'ya indi. Sektör üzerindeki fiyat baskıları Mart'ta hem hammadde fiyatlarındaki artış hem de TL'deki değer kaybına paralel olarak güçlendi. Mamul mal fiyatlarındaki artış önceki aya göre hızlandı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. 


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