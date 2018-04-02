Dış ticaret açığı yüzde 28 arttı

Dış ticaret açığı mart ayında yüzde 27.89 artışla 5.82 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret verileri Mart ayında şöyle gerçekleşti:

*Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 27.89 arttı

##$HABER_1445121$##

*Dış ticaret açığı Mart'ta 5.82 milyar dolar oldu

*Mart'ta ihracat yüzde 8 artarak 15.6 milyar dolar, ithalat yüzde 12.77 artarak 21.42 milyar dolar oldu

*İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Mart ayında yüzde 76 iken, 2018 yılı Mart ayında yüzde 72.8 olarak gerçekleşti

*Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1.51 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 1.04 milyar dolar ile İngiltere ve 962 milyon dolar ile İtalya izledi