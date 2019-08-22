‹ Önceki Haber Euro Bölgesi imalat sektöründe büyüme toparlandı Euro Bölgesi imalat sektöründe büyüme toparlandı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 2.5 katına çıktı

22.08.2019 - 12:27
İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 2.5 katına çıktı | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolar seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatına ilişkin haber bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolara ulaştı. Söz konusu ürün grubunun ithalatı, 2009 yılında 4 milyar 427 milyon dolarken, 2018 yılında yüzde 7,6 artışla 4 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.

##$HABER_1456928$##

Geçen yıl ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatının yüzde 50,4’ünü paketlenmiş ilaçlar oluşturdu. Söz konusu ürün grubunun ithalatı 2 milyar 402 milyon dolar oldu. Bu ürün grubunu sırasıyla yüzde 35 pay ve 1 milyar 667 milyon dolar ile "kan ürünleri ve aşılar", yüzde 3,7 pay ve 177 milyon dolar ile antibiyotikler takip etti.

Aynı yılda "provitamin ve vitamin" ithalatı 127 milyon dolar, "paketlenmemiş ilaçlar" ithalatı ise 123 milyon dolar oldu.

2018 yılında ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatı yapılan ülkeler arasında yüzde 18,4 ile Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla yüzde 11,7 ile ABD, yüzde 8,1 ile Güney Kore, yüzde 7,9 ile İsviçre, yüzde 6,8 ile İtalya ve yüzde 6,5 ile Fransa takip etti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Euro Bölgesi imalat sektöründe büyüme toparlandı Euro Bölgesi imalat sektöründe büyüme toparlandı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.142 Değişim: -0,40% Hacim : 5.771 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7631 Değişim: 0,86%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,3913 Değişim: 0,83%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
278,05 Değişim: 0,75%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.