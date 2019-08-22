Euro Bölgesi imalat sektöründe büyüme toparlandı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi imalat ve hizmetler sektöründeki büyüme, ağustos ayında toparlandı ancak ticaret savaşı endişeleri geleceğe ilişkin beklentileri altı yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine düşürdü.

Küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerine rağmen, ABD ve Çin ticaret savaşında geri adım işareti göstermedi. Bu durum işletmelerin kısa vadede ekonomik faaliyetin ivme kazanacağı hızlanma konusunda daha az umutlu olmasına neden oldu.

Markit tarafından derlenen imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) ağustos ayında 47'ye yükselerek bir önceki aya kıyasla daha hafif hızda daraldı. Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

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Endeks uzmanların bir önceki aya kıyasla gerileyeceği beklentisine karşılık yükseliş kaydetti. Reuters anketine göre temmuzda 46.5 nihai değerini alan endeksin ağustosta 46.2'ye gerileyeceği tahmin ediliyordu.

Euro Bölgesi hizmet sektörü ise 53.4 ile düşüş beklentilerinin aksine yükseldi. Reuters anketine göre temmuzda 53.2 değerini alan hizmetler PMI'ın 53'e gerileyeceği tahmin ediliyordu.

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI temmuzda 51.5'i gördükten sonra ağustosta 51.8'e yükseldi.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, "Euro Bölgesi ekonomisinin dinamikleri ağustosta çok az değişti ve imalatta devam eden düşüşe rağmen ekonomiyi güçlü tutmaya devam eden hizmetlerdeki güçlü büyüme devam ediyor" dedi.

Williamson "Genel büyüme oranı hızlanırken, üçüncü çeyreğe ait PMI verilerine dayanarak GSYH'nın yalnızca yüzde 0.1 ila yüzde 0.2 artmasını bekliyoruz" dedi.

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