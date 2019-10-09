İklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX gerçekleştirildi | Ekonomi Haberleri

ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında sektörü İstanbul’da bir araya getirdi.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda Türkiye’deki üreticiler 107 ülkeden alım heyeti ile görüşerek ihracata yönelik yeni işbirlikleri gerçekleştirdi. İklimlendirme sanayinde geleceğin teknolojilerine odaklanılan fuarda 35 ülkeden 1021 katılımcı, ISK SODEX 2019’da Türkiye dahil 107 ülkeden fuarı ziyarete gelen 85 bin 371 sektör profesyoneli ziyaretçi ile fuar bünyesinde biraraya gelerek önemli işbirliklerine imza attı. 2018 yılında gerçekleşen fuara kıyasla yüzde 4’lük yabancı ziyaretçi artışı yakalayan fuarda, bu yıl bir önceki yıla kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında gözlemlenen yüzde 60’lık artış oranı ise dikkat çeken önemli bir diğer başarı kriteri arasında yer alıyor.

ISK-SODEX’e yabancı ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti: “ISK-SODEX Fuarı’nda bu yıl birçok ilki bir arada yaşadık. Fuar, yeni tarihlerinde gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından inanılmaz güzel ve verimli geçti. Sektör ihracatında önemli bir yer turan AB ülkeleri başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika kıtasından satın alma heyetlerini Türkiye’den üreticilerle aynı masada bir araya getirdik. 4 günlük süre zarfında yerli ve yabancı üreticiler fuarın sunduğu fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirdi, önemli anlaşmalara imza attı. Sektörü ihracat hedeflerine taşıyan bir organizasyona ev sahipliği yaptık.”

DÜNYA DEVLERİ ISK-SODEX İLE İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ

ISK-SODEX 2019 Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Tayvan ve Japonya başta olmak üzere 35 ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı marka ile yıla damgasını vuran bir organizasyona daha imza attı.

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