‹ Önceki Haber Piyasalar bunları takip edecek Piyasalar bunları takip edecek Sonraki Haber › İklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX gerçekleştirildi İklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX gerçekleştirildi

Ülker, Godiva'daki payını azaltıyor

09.10.2019 - 09:54
Ülker, Godiva'daki payını azaltıyor | Ekonomi Haberleri

Godiva Belgium'dan temettü almayı öngören Ülker Bisküvi, Godiva'nın sermaye artırımına katılmayacak ve Godiva'daki payını düşürecek.

Godiva Belgium'dan temettü almayı öngören Ülker Bisküvi, elindeki nakiti artırmak için bu şirketin yapacağı sermaye artırımına katılmayacağını ve ortaklık payının yüzde 19.23'ten yüzde 12.95'e düşeceğini açıkladı.

Ülker Bisküvi tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamada Godiva Belgium'un genel kurul toplantısının henüz yapılmadığına dikkat çekilmekle birlikte, sermaye artırımına katılmadan Godiva'dan alınması öngörülen temettünün sermaye artırımına katılması halinde Ülker'in eline geçecek net paradan daha fazla olacağı belirtildi.

##$HABER_1457867$##

Açıklamada Godiva Belgium'un tam olarak ne kadar sermaye artışına gideceği belirtilmedi, ancak ortakların Godiva Belgium'dan olan 564.7 milyon Euro alacağın sermaye artışına sayılacağı ifade edildi. Ülker'in ise Godiva'dan alacağı olmadığına dikkat çekildi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.848 Değişim: -0,99% Hacim : 6.763 Mio.TL Son veri saati : 16:10
Düşük 100.827 09.10.2019 Yüksek 102.603
Açılış: 102.147
5,8394 Değişim: 0,14%
Düşük 5,8186 09.10.2019 Yüksek 5,8468
Açılış: 5,8314
6,4130 Değişim: 0,34%
Düşük 6,3744 09.10.2019 Yüksek 6,4242
Açılış: 6,3911
283,09 Değişim: 0,30%
Düşük 281,62 09.10.2019 Yüksek 283,35
Açılış: 282,26
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.