Ülker, Godiva'daki payını azaltıyor | Ekonomi Haberleri

Godiva Belgium'dan temettü almayı öngören Ülker Bisküvi, Godiva'nın sermaye artırımına katılmayacak ve Godiva'daki payını düşürecek.

Godiva Belgium'dan temettü almayı öngören Ülker Bisküvi, elindeki nakiti artırmak için bu şirketin yapacağı sermaye artırımına katılmayacağını ve ortaklık payının yüzde 19.23'ten yüzde 12.95'e düşeceğini açıkladı.

Ülker Bisküvi tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamada Godiva Belgium'un genel kurul toplantısının henüz yapılmadığına dikkat çekilmekle birlikte, sermaye artırımına katılmadan Godiva'dan alınması öngörülen temettünün sermaye artırımına katılması halinde Ülker'in eline geçecek net paradan daha fazla olacağı belirtildi.

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Açıklamada Godiva Belgium'un tam olarak ne kadar sermaye artışına gideceği belirtilmedi, ancak ortakların Godiva Belgium'dan olan 564.7 milyon Euro alacağın sermaye artışına sayılacağı ifade edildi. Ülker'in ise Godiva'dan alacağı olmadığına dikkat çekildi.

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