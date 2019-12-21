‹ Önceki Haber Yörsan'a kayyum atandı Yörsan'a kayyum atandı

İkinci el online otomotiv pazarında 1,6 milyonluk satış

21.12.2019 - 16:11
İkinci el online otomotiv pazarında 1,6 milyonluk satış | Ekonomi Haberleri

Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında bu yılın ilk 11 aylık döneminde 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış gerçekleşti. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışa işaret etti.

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılının 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalırken, ikinci el online pazarı yüzde 8,2 artış gösterdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, bu yılın 11 aylık döneminde sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28 geriledi.

İkinci el online pazarına bakıldığında ise kasım ayında 164 bin 219 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin kasım ayına göre yüzde 36, önceki aya kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

KASIMDA İLANA ÇIKAN ARAÇ ADEDİ YÜZDE 2 ARTTI

Ekim ayına göre kasım ayında ilana çıkan araç adedi yüzde 2 artarken, ilanı çıkan ve satılan araç oranında bir değişim gerçekleşmedi. Kasım ayında ikinci el online pazarında araç bulunurluğunda çok fazla bir değişiklik olmamakla birlikte, fiyat trendinde segmentten bağımsız olarak ortalamada yüzde 2'lik bir artış gözlemlendi.

İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde kasım ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 94'ü satıldı.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI C-SEDAN SEGMENTİNDE

2019'un 11aylık dönemde ise online pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 büyüyerek toplam 1 milyon 595 bin 64 adet seviyesinde gerçekleşti.

İkinci el online pazar satışlarının 11 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleştirildi. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612, eylül ayında 138 bin 707, ekimde 162 bin 645 ve kasımda da 164 bin 219 adet araç satışı yapıldı.

Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi.

2019 yılı ilk 11 ayda yüzde 18,5 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 5,8'le E segmentinde görüldü. Segment bağımsız olarak bakıldığında, kasım ayında bir önceki aya göre, ikinci el online pazarda araçların fiyatlarında ortalama yüzde 2,1 artış gerçekleşti.

SATIŞLAR İÇİNDE BİNEK ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 73

2019 yılı ocak-kasım döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73, hafif ticari araçların payı da yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 oldu.

Yalnızca kasım ayında ise ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk payla en çok C segmenti araçlar satıldı. İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 75,4, hafif ticari araçların payı da yüzde 24,6 olarak gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.177 Değişim: 0,52% Hacim : 10.290 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.859 20.12.2019 Yüksek 111.636
Açılış: 111.041
5,9403 Değişim: -0,05%
Düşük 5,9064 21.12.2019 Yüksek 5,9451
Açılış: 5,9435
6,5821 Değişim: -0,48%
Düşük 6,5631 21.12.2019 Yüksek 6,6169
Açılış: 6,6141
282,21 Değişim: -0,18%
Düşük 280,72 20.12.2019 Yüksek 282,79
Açılış: 282,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.