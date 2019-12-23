MTV artış oranı yeniden belirlendi | Ekonomi Haberleri

Motorlu taşıtlar vergisinde 2020'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 oldu.

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.

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