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İkinci bölüm 23 Ağustos'ta başlayacak

08.08.2018 - 08:18
İkinci bölüm 23 Ağustos'ta başlayacak

ABD Ticaret Temsilciliği 23 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 vergi uygulanacak 16 milyar dolarlık ikinci ürün listesini yayımladı.

ABD yönetimi, 50 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yönelik gümrük vergisi uygulamasının 16 milyar dolarlık ikinci bölümünün 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı gümrük vergisinin ikinci bölümüne yönelik detaylar kesinleşti.

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ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 vergi uygulanacak 16 milyar dolarlık ikinci ürün listesini yayımladı. Bu listede motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verildi.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan gümrük vergisinin 7 Temmuz'da uygulamaya giren ilk bölümünde ise nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürün bulunuyordu. 


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