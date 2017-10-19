‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik başvuruları 44 yılın dibinde ABD'de işsizlik başvuruları 44 yılın dibinde

İki dev bankaya şok!

19.10.2017 - 16:40

HSBC ve Standard Chartered'ın, Güney Afrika kaynaklı kara para transferlerine aracılık ettiği yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlatılacağı bildirildi.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond’ın, iki İngiliz bankasının (HSBC, Standard Chartered) Güney Afrika kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği yönündeki iddiaların incelenmesi için denetleme kurumlarına talimat verdiği bildirildi.

Birleşik Krallık resmi yayın kurumu BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain'in Maliye Bakanı Hammond'a detaylı bir mektup yazdığını, Hammond'ın ise yetkili denetim kurumlarına iddalara ilişkin inceleme başlatmaları için talimat verdiğini bildirdi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

İki dev İngiliz bankasının Güney Afrika kaynaklı yaklaşık 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara paranın aklanmasına aracılık etmiş olabileceği öne sürülüyor.

Birleşik Krallık medyasında söz konusu kara paranın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hintli Gupta ailesinin varlıkları ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor.

Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi’nden yapılan açıklamada, “Suçlamaları son derece ciddiye alıyoruz. Lord Peter Hain’in mektubunu Finasal Yönetim Otoritesi (FCA) ve diğer yetkili mercilere ilettik. Bu kurumların içerisinde Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA) ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (SFO) de bulunyor” ifadelerine yer verildi. 
 


Etiketler

  • HSBC
  • Standard Chartered
  • Para
  • Philip Hammond
‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik başvuruları 44 yılın dibinde ABD'de işsizlik başvuruları 44 yılın dibinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.072 Değişim: 1,07% Hacim : 3.923 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 107.233 19.10.2017 Yüksek 108.232
Açılış: 107.404
3,6603 Değişim: -0,44%
Düşük 3,6549 19.10.2017 Yüksek 3,6802
Açılış: 3,67665
4,3392 Değişim: 0,09%
Düşük 4,3233 19.10.2017 Yüksek 4,3467
Açılış: 4,3353
151,43 Değişim: 0,00%
Düşük 150,78 19.10.2017 Yüksek 151,73
Açılış: 151,43
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.