"İhracat 12 milyar doların üzerinde olacak"

TİM Başkanı Büyükekşi, "Ayın 1'inde (1 Şubat'ta) ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Tam kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında bir ihracat artışı açıklamayı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Şubat'ta ihracat rakamlarını açıklayacaklarını belirterek, "(Ocak ayı) Tam kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında bir ihracat artışı açıklamayı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız." dedi.

Büyükekşi, AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanan Finans Masası'na konuk oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, başlatılan operasyonda daha önce yayımladıkları bildiriyi anımsatarak, 80 milyonun duasının Mehmetçikle olduğunu söyledi.

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Büyükekşi, Türkiye'nin yıllardan beri, huzur, güven ve istikrar sembolü bir ülke olduğunu, son birkaç yıldır terör olayları ile sıkıntı yaşamaya başladığını, bu yüzden yapılan harekatın büyük önem taşıdığını kaydetti. Harekatın Türkiye'nin ihracatıyla, turizmiyle doğru orantılı olduğunu, bu yüzden bu harekatı desteklediklerini ifade eden Büyükekşi, Mehmetçiklere başarılar diledi.

Bu yıl ile ilgili çok olumlu beklentileri bulunduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Son derece olumlu bir gidişat var. Bu olumlu gidişat bizi ümitlendiriyor. İhracatta da çift haneli bir artış görüyoruz. Ayın 1'inde (1 Şubat'ta) ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Tam kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında bir ihracat artışı açıklamayı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız. Bu rakam önemli... Çünkü her yıl ocak ayları diğer aylara kıyasla biraz daha zayıf geçer, o yüzden bu artışı çok önemli görüyoruz. İnşallah 2018 yılında her ay ihracat artışı açıklayacağız ve her ay rekorlar olacak. Büyüme rakamlarında da, diğer rakamlarda da inşallah bu yıl çok olumlu bir yıl olacak."

Dünya ve AB ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıyacağını ifade eden Büyükekşi, geçen yıllarda pariteden yaşanan sıkıntıları değinirken, 2018 için beklenen ortalama 1,22 dolar/avro paritesinin de ihracata olumlu katkı vereceğini, bu yılki paritenin ihracatçının yüzünü güldüreceğini söyledi.

"İLK 3 ÇEYREK BÜYÜMESİNDE HEM İHRACATIN HEM DE YATIRIMLARIN ÖNEMLİ PAYI VAR"

Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin ilk 3 çeyrekte yüzde 7,1 büyüdüğünü hatırlatarak, büyümenin kalitesinin önemli olduğunu vurguladı. Sadece ithalatla gerçekleşen büyümelerde sıkıntı olduğunu dile getiren Büyükekşi, Türkiye'nin ilk 3 çeyrek büyümesinde hem ihracatın hem de yatırımların önemli payı olduğunu söyledi. Büyükekşi, sürdürülebilir büyüme açısından bu büyümeyi önemsediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herhalde yıl sonu yüzde 6 civarı bir büyüme gerçekleşecek. Türkiye, birçok şirketi yanılttı. Kredi derecelendirme kuruluşları olsun, birçok kurum olsun, Türkiye'nin büyümesini yukarı doğru 3-4 sefer revize etmek durumunda kaldılar. Türkiye, 80 milyonluk bir ülke ve her yıl minimum 1 milyon kişiye iş sağlaması gerekiyor. O yüzden biz sürdürülebilir büyüme için ihracatın olmazsa olmaz olduğunu her platformda söylüyoruz. Türkiye'nin istikrarlı şekilde büyüme için ihracatı desteklemesi, ihracata önem vermesi lazım. Geçtiğimiz yıldan beri hükümetimiz tarafından bu konuda çok önemli adımlar atıldı.

Bu yıl da ortalama yüzde 5 bir büyüme bekliyoruz. İstihdamda da güzel gelişmeler olacağını bekliyoruz. Bu yıl 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Hedefimiz, (ihracatı) 170 milyar dolarların çok daha üzerine çıkarabilmek."

"KGF'DEN 2017 YILINDA YAKLAŞIK 4 BİN İHRACATÇI, 30 MİLYAR LİRA TEMİNAT KULLANMIŞ"

TİM Başkanı Büyükekşi, geçen yılki büyümeye Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin etkisini değerlendirirken, KGF ile herkesin çok memnun olduğunu, yaklaşık 200 milyar liralık teminat verildiğini anımsattı. Büyükekşi, 200 milyar liranın birçok şirketin can simidi olduğunu, ihracatçılar açısından da önemli bir kaynağın kullanıldığını vurguladı. Büyükekşi, 2016 yılında 323 firmanın KGF'den sadece 403 milyon liralık kefalet kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"KGF'den 2017 yılında yaklaşık 4 bin ihracatçı, 30 milyar lira teminat kullanmış. Bu, gerçekten son derece önemli... Göz ardı edilmeyecek bir rakam... Baktığınızda Türkiye'nin ihracatında teminat mektubu sorunu her zaman üst sorunlardan biri. Geçtiğimiz hafta Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek 55 milyar liralık kaynağın yüzde 30'unun sadece ihracatçıya sağlanacağını açıkladı. Yüzde 30'u da yatırımlara sağlanacak ki yatırımları da çok önemsiyoruz. İhracatın artması için yeni yatırımlar olması gerekiyor. Yapılan çalışmaların ihracatımıza önemli katkıları olacak.