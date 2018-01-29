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ABD hazine tahvil getirileri zirvede

29.01.2018 - 14:35

ABD hazine tahvil getirileri yatırımcıların önde gelen merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atmaya hazırlandıklarına yönelik beklentileriyle yeni zirvesine yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi 2.708 ile 2014 başından bu yana en yüksek seviyesini görürken, iki yıllık hazine tahvil getirisi ise 2.148'e yükselerek 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Hazine tahvil getirileri yükselişi ABD ekonomisinin 2017'nin son çeyreğinde yüzde 2.6 büyüdüğünü gösteren verinin ve Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyonun hedefe ulaşmak üzere olduğunu belirtmesi de destekledi.

Ard arda altı haftadır düşüş kaydeden dolar endeksi de yüksek hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükseldi.


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