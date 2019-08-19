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Hükümetten memura yeni teklif

19.08.2019 - 08:07
Hükümetten memura yeni teklif | Ekonomi Haberleri

Hükümet, görüşmeler kapsamında, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4 4, 2021'de yüzde 3 3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4 4, 2021'de yüzde 3 3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4 4, 2021'de yüzde 3 3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5 3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı. 
2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. 


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