Hazine iki ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenecek ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Diğer ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.