‹ Önceki Haber Hükümetten memura yeni teklif Hükümetten memura yeni teklif Sonraki Haber › Çin faiz belirleme yönteminde değişiklik yaptı Çin faiz belirleme yönteminde değişiklik yaptı

Hazine iki ihale düzenleyecek

19.08.2019 - 08:20
Hazine iki ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenecek ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Diğer ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 


‹ Önceki Haber Hükümetten memura yeni teklif Hükümetten memura yeni teklif Sonraki Haber › Çin faiz belirleme yönteminde değişiklik yaptı Çin faiz belirleme yönteminde değişiklik yaptı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.558 Değişim: 0,86% Hacim : 2.080 Mio.TL Son veri saati : 12:44
Düşük 96.021 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,5861 Değişim: 0,12%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,5930
Açılış: 5,5795
6,2049 Değişim: 0,25%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2106
Açılış: 6,1893
269,34 Değişim: -0,81%
Düşük 269,01 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.