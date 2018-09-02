HOTİÇ konkordato ilan etti

HOTİÇ Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. konkordato ilan ettiğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Alihan Hotiç tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1938 yılından bugüne, Türkiye genelinde 150 satış noktası, 900’e yakın çalışanımız ile 1.5 milyonu aşkın müşterimize hizmet vermekteyiz. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL’de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır.

Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Hotiç markamız milli bir değerdir. yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır.”