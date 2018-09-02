Halkbank'tan 'ucuz dolar' açıklaması

Halkbank'ın internet sitesinden cuma gecesi piyasa fiyatından ucuza dolar ve euro satıldı. Olayla ilgili Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açıklamalarda bulundu. Aslan, "1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi. Arslan, işlemin yapıldığı hesaplara bloke konulduğunu, bankanın ise herhangi bir zararının olmadığını aktardı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın NTV canlı yayınında açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizde bir çok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zamanda müşterilerimizin ineternet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters'tan alır. Bizde Bloomberg’ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız birde iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır."

"Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyel bir hata ile karşılaştık."

"22.01’den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan yada ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu."

MÜŞTERİLERİN HESAPLARINA BLOKE KONULDU

"Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Burada sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4.6 milyon dolar alım yaptı."

"Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçlerimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık. Diğer bankalarda bize benzer bir durum yaşanmadığı bilgisindeyim."

"Bizim yaşadığımız hadise teknoloji kaynaklı öngörülemeyen bir hadisedir. Burada durum döviz ve kur konusu olunca kamuoyu ve medyada oldukça yer aldı. Çok sınırlı işlem yapılmıştır ve hepsi düzelmiştir. Müşterilerimiz haksız kazanç sağlamadı, banka zarar görmedi."

"BANKANIN VE MEVDUAT SAHİPLERİNİN ZARARI OLMADI"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını da vurguladı.

*Kur bilgisi hatalı girilmiş değil. Ülkeler arası faiz makasının yanlış girilmesinden oldu. 22.01'den itibaren başlıyor. 22.39'a kadar devam ediyor. Bu 10-15 dakika içinde fark ediliyor. 30 dakikalık sürede müşterilerinin hesaplarına bloke konuldu.

İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

*İşlemler iptal edildi, müşteri hesapları eski haline geri döndü. Toplam 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık döviz alım işlemi yaptı.

İNCELEME İSTEYECEĞİZ

*Hacklenme ve siber saldırı henüz tespit edilmedi. Döviz sağlayıcı firma üzerinde acaba farklı bir durum, kötü niyet var mı? Gerekli mercilerden inceleme isteyeceğiz.

SINIRLI SAYIDA İŞLEM

*Dijital kaynaklı ve öngörülemeyen bir hadisedir. Tabi kur konusu olunca elbette medyada kamuoyunda oldukça yer aldı. Çok sınırlı sayıda işlem yapıldı tamamen düzeltildi. Hiç bir müşterimiz haksız kazanç sağlamamış bankamız zarar görmemiştir.