‹ Önceki Haber Baymak CEO'su Çolak: İhracatımızı yüzde 50 artırdık Baymak CEO'su Çolak: İhracatımızı yüzde 50 artırdık Sonraki Haber › İngiltere'de 2 bin 868 kepenk kapatıldı İngiltere'de 2 bin 868 kepenk kapatıldı

Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara 'faiz indirimi' çağrısı

11.09.2019 - 12:42
Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara 'faiz indirimi' çağrısı | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil" açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni yönetimiyle, arzu ettikleri proaktif hareketi başlattığını ve politika faizini cesur bir şekilde düşürdüğünü ifade etti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Bankanın politika faizini indirmeye devam etmesini beklediklerini, enflasyondaki gerileme ve dünya piyasalarının genelinde yaşanan faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun koşulların oluştuğunu söyledi.

##$HABER_1457284$##

Yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil. Reel sektör üzerindeki finansman yükünün daha da azaltılması gerekiyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar."

"KREDİ YAPILANDIRMALARI HIZLA HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasının reel sektör açısından bir diğer önemli konu başlığı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Anadolu'nun dört bir tarafında nakit akışlarında kısa vadeli sıkıntı yaşamalarına karşın verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunduğunu söyledi.

Bu firmaların üretime, ihracata ve istihdama katkı sağladıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, söz konusu işletmelerin ülkenin milli serveti olduğunu ve korunmaları gerektiğini, buna karşın özel bankaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda yeterince hızlı davranmadıklarını ve firmaları beklettiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmede bulundu: "Bu nedenle reel sektörümüz kan kaybediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bu konuyu yakından takip ederek bankaların önünü açan düzenlemeyi hayata geçirdi ama bankalar hala beklemede. Çerçeve sözleşme müzakereleri aylardır devam ediyor. Kredi yapılandırmalarının hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bankalarımıza yeniden bir çağrı yapmak istiyorum; hepimiz aynı gemideyiz, birlikte çalışalım, yapılandırmaları hızla bitirelim. Üretimin, istihdamın, yatırımların önü açılsın, Türkiye'nin önü açılsın."


Etiketler

‹ Önceki Haber Baymak CEO'su Çolak: İhracatımızı yüzde 50 artırdık Baymak CEO'su Çolak: İhracatımızı yüzde 50 artırdık Sonraki Haber › İngiltere'de 2 bin 868 kepenk kapatıldı İngiltere'de 2 bin 868 kepenk kapatıldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.863 Değişim: 0,64% Hacim : 6.215 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 101.353 11.09.2019 Yüksek 102.098
Açılış: 101.598
5,7562 Değişim: -0,21%
Düşük 5,7521 11.09.2019 Yüksek 5,7925
Açılış: 5,7684
6,3312 Değişim: -0,65%
Düşük 6,3296 11.09.2019 Yüksek 6,4013
Açılış: 6,3724
275,83 Değişim: 0,12%
Düşük 275,47 11.09.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 275,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.