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Baymak CEO'su Çolak: İhracatımızı yüzde 50 artırdık

11.09.2019 - 12:30
Baymak CEO'su Çolak: İhracatımızı yüzde 50 artırdık | Ekonomi Haberleri

Baymak Üst Yöneticisi Çolak, "İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz"

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre şirket, sekiz ay içinde ihracatta dolar bazında yüzde 50 büyüdü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, geniş ürün gamı ile sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarına belirtti. Güçlü yapıları sayesinde sekiz ayda hedeflerinin üzerinde büyüme elde ettiklerinin altını çizen Çolak, "İş süreçlerimizin tamamında tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. Bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yapıya sahip olmamız. Önümüzdeki dönem aynı motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çolak, ısıtma dünyasının merkezinin artık sadece Avrupa'dan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Global ekonomik konjonktür, E7 ülkelerinin 2050'de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösteriyor. Biz de rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 


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