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Hırvatistan ve Bulgaristan Euro'ya geçecek

09.07.2020 - 13:44
Hırvatistan ve Bulgaristan Euro'ya geçecek | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi yetkilileri, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın Euro'ya geçebilmesi için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Dört kaynağın verdiği bilgiye göre Hırvatistan ve Bulgaristan ERM-2 olarak adlandırılan mekanizmaya davet edilecekler. Bu mekanizma, her iki ülkenin de üç yıl sonra Euro'yu para birimi olarak kabul edebilmeleri için ön aşama niteliği taşıyor.

Bu hamle, şu anda 19 üyesi bulunan Euro Bölgesi'nin 2015 yılından beri olan ilk genişlemesini sağlayacak.

Avrupalı yetkililer, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği maliye bakanlarının bugün ve yarın yapacağı toplantılarda nihai onay geldikten sonra bu kararın hayata geçirileceğini belirttiler.

Konuya yakın iki kaynak, spekülasyonu engellemek adına kararın piyasalar kapalıyken, muhtemelen hafta sonu açıklanacağını belirtti.


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