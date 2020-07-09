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Avrupa Birliği ülkelerine ihracat arttı

09.07.2020 - 12:49 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği ülkelerine ihracat arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 20 Avrupa Birliği (AB) ülkesine ihracatı arttı.

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemlerine göre kayda değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin tekrar canlanmasıyla ve sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma yoluna girdi ve önceki aylara göre önemli bir gelişme kaydetti.

Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu.

Haziran ayı ile başlayan normalleşme süreciyle birlikte Türkiye, hem küresel ticarette hem de AB'ye ticarette atağa kalktı.

Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde mart, nisan ve mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre azalırken, haziran ayında 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı arttı.

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AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Geçen yılın haziran ayında toplam 4 milyar 931 milyon 553 bin dolar olan Türkiye'nin 27 AB ülkesine ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,7 artarak 5 milyar 214 milyon 537 bin dolara yükseldi.

İTALYA, İSPANYA VE FRANSA'YA İHRACATTA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Söz konusu dönemlerde en fazla ihracat artışı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleşti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçen yılın haziran ayında 11 bin 66 dolar olarak gerçekleşen ihracat bu yılın haziran ayında yüzde 230,34 artarak 38 bin 53 dolara çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yöneti'minin ardından Hırvatistan'a ihracat yüzde 55,49 artışla 21 milyon 281 bin 90 dolardan 33 milyon 92 bin 11 dolara, Estonya'ya ihracat yüzde 47,50 yükselişle 5 milyon 283 bin 48 dolardan 7 milyon 793 bin 39 dolara, Litvanya'ya ihracat yüzde 47,46 artışla 13 milyon 745 bin 17 dolardan 20 milyon 268 bin 65 dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 41,11 yükselişle 21 milyon 701 bin 65 dolardan 30 milyon 623 bin 22 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemlerde AB ülkeleri arasında Türkiye'nin Malta'ya ihracatı yüzde 31,54, Lüksemburg'a ihracatı yüzde 30,96, Hollanda'ya ihracatı yüzde 19,59, Danimarka"ya ihracatı yüzde 15,56, Avrupa'nın ana ekonomilerinden Fransa'ya ihracatı yüzde 8,34, İspanya'ya ihracatı yüzde 1,36, İtalya'ya ihracatı yüzde 1,27 azalış kaydetti.

AB ülkeleri arasında haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 184 milyon 554 bin 33 dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı 600 milyon 309 bin 23 dolarla İtalya, 574 milyon 691 bin 8 dolarla Fransa, 439 milyon 535 bin 70 dolarla İspanya, 362 milyon 91 bin 11 dolarla Hollanda izledi.

İtalya, İspanya ve Fransa'ya ihracatta düşüşler görülmesine karşın bu ülkeler AB'ye ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.


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