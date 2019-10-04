Hindistan Merkez Bankası faiz indirdi | Ekonomi Haberleri

Hindistan Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5.15'e düşürdü.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 5.15'e düşürdü. Art arda beşinci toplantısında faiz indirimine giden RBI, böylece altı yılın dip seviyesinde bulunan ekonomik büyümeyi yeniden toparlamak çabalarını artırdı.

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RBI ayrıca "destekleyici" yaklaşımını sürdürdü ve büyümeyi canlandırmak için bu yaklaşımını "gerekli olduğu sürece" devam ettireceğini belirtti.