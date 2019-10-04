HP çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.

ABD'li bilgisayar üreticisi HP, maliyetlerini azaltmaya yönelik yeniden yapılandırma planı kapsamında çalışanların yüzde 16'ını işten çıkaracağını açıkladı. HP'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 7 bin ila 9 bin kişi işten çıkarılacak.

HP, planın 2022 mali yıl sonuna kadar yılda yaklaşık 1 milyar dolar brüt tasarruf sağlayacağını öngörüyor.

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Şirket'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir dosyaya göre, dünya genelinde yaklaşık 55 bin çalışanı bulunuyor. Reuters hesaplamalarına göre şirket, böylece çalışanların yaklaşık yüzde 16'sını işten çıkarmış olacak.

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