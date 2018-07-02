Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 81,43 ile soğan oldu. Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 29,38 ile kiraz olarak belirlendi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 81,43 ile soğan olduğunu duyurdu. İTO tarafından, Haziran 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 96'sında artarken, 17'sinde azaldı, 129'unda ise değişmedi.

##$HABER_1447257$##

AA'nın haberine göre; bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğanın fiyatı yüzde 81,43 arttı. Soğan bu oranla, haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. Soğanı, yüzde 45,67'yle sivri biber, yüzde 36,43'le patates, yüzde 30,74'le limon ve yüzde 21,65'le de makyaj malzemeleri izledi.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜN KİRAZ

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kirazın fiyatı bu yılın haziran ayında yüzde 29,38 geriledi. Böylece kiraz, haziranda fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 28,31'le erik, yüzde 20,9'la kayısı, yüzde 2,85'le oturma odası takımı ve yüzde 1,46'yla da nohut şeklinde sıralandı.

Haziran ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Soğan 81,43

Sivri Biber 45,67

Patates 36,43

Limon 30,74

Patlıcan 12,47

Maydanoz 11,34

Domates 11,16

Çilek 9,44

Kiraz -29,38

Erik -28,31

Kayısı -20,97

Kabak -1,36

Taze Fasulye -1,08 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri

Yeşil Soğan 9,3

Elma 8,39 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler

Makyaj Malzemesi 21,65

Halı 12,2

Çelik Mutfak Eşyası 11,45

Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti 9,76

Çikolata 8,36

Oturma Odası Takımı -2,85

Nohut -1,46

Gazyağı -1,03

Etiketler