Avrupa'da işsizlik mayısta değişmedi

İşsizlik oranı, Euro Bölgesi ve AB'de mayısta bir önceki aya göre değişmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, bu yılın mayıs ayında nisana göre değişmeyerek yüzde 8,4 oldu. Böylece işsizlik, Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli AB’de de mayısta aylık bazda değişmeyen işsizlik, yüzde 7 ile Ağustos 2008’den beri görülen en düşük seviyeyi korudu.

AA'nın haberine göre; AB'de işsiz sayısı mayısta 17 milyon 207 bin oldu. Söz konusu rakamın 13 milyon 656 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 154 bin ve Euro Bölgesi’nde 125 bin azaldı.

İşsiz sayısı, 2017’nin mayıs ayına göre AB’de 1 milyon 828 bin ve Euro Bölgesi’nde 1 milyon 252 bin düştü.

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Veriler, ABD'de nisan ayında yüzde 3,9 olan işsizlik oranının mayısta 3,8’e gerilediğini de ortaya koydu.

AB'DE İŞSİZLİK, TÜM ÜLKELERDE AZALDI

AB’de mayıs ayında en düşük işsizlik yüzde 2,3 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,4 ile Almanya izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 20,1 ile Yunanistan (Mart 2018 verisi) ve yüzde 15,8 ile İspanya’da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla mayısta AB’de işsizlik oranı tüm üye ülkelerde geriledi.

AB'DE GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,1

Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 377 bin olurken, bunun 2 milyon 390 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. 2017’nin mayıs ayına göre genç işsiz sayısı, AB’de 519 bin ve Euro Bölgesi’nde 353 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı ise AB’de 15,1 ve Euro Bölgesi’nde 16,8 olarak ölçüldü.

Mayıs ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6,1 ile Almanya, yüzde 6,8 ile Estonya (Nisan 2018 verisi) ve yüzde 6,9 ile Hollanda olarak sıralanırken, en yüksek genç işsizlik yüzde 43,2 ile Yunanistan (Mart 2018 verisi), yüzde 33,8 ile İspanya ve yüzde 31,9 ile İtalya’da kaydedildi.

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