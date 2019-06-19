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Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı

19.06.2019 - 16:25
Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 19 Haziran'da doğrudan satış yöntemiyle 21 Haziran 2019 valörlü, 18 Haziran 2021 itfa tarihli olarak 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 8 ton 10 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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Söz konusu ihraçla birlikte 2019 yılında kurumsal yatırımcılara toplam 32 ton 304 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ve 1 ton 883 kilogram altın tahvili olmak üzere toplam 34 ton 187 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı borçlanma senedi ihraç edildi. 


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