‹ Önceki Haber Nobel ödüllü ekonomistten 'kripto para' uyarısı Nobel ödüllü ekonomistten 'kripto para' uyarısı Sonraki Haber › Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı

Kamu işçisinin zam pazarlığı başladı

19.06.2019 - 15:40
Kamu işçisinin zam pazarlığı başladı | Ekonomi Haberleri

Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.

Bakan Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Bakanlıkta kabul etti. 200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

##$HABER_1455682$##

Türk-İş'in temel talepleri arasında en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi yer aldı.

"İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE NİHAİ BİR SONUCA ULAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Selçuk, kendilerine iletilen talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, "Konfederasyon temsilcilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız." dedi.

"VERGİ KAYBIYLA İLGİLİ TALEBİMİZ BİN 500 LİRA"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay da sözleşme görüşmelerinin 200 bine yakın kamu işçisini ilgilendirdiğine dikkati çekerek, görüşmelerin işçilerin aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini söyledi. 
En düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep ettiklerini bildiren Atalay, şunları söyledi:

"İşçilerimizin ocak ayında aldığı ücrette, nisan-mayıs itibarıyla vergi kesintisi oluyor. Yaklaşık 3 bin lira ücret alan bir işçinin 300 liranın üzerinde kaybı oluyor. Bununla ilgili iki dönem önce 'Denge Tazminatı' maddemiz vardı. İlk dönem 500 liraydı, geçen dönem 750 lira oldu. Bu sene vergi kaybıyla ilgili talebimiz bin 500 lira. Bunun dışında sosyal haklarla ilgili oluşacak zamların da bunlara ilave edilmesini istiyoruz." 

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Nobel ödüllü ekonomistten 'kripto para' uyarısı Nobel ödüllü ekonomistten 'kripto para' uyarısı Sonraki Haber › Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.158 Değişim: -0,09% Hacim : 9.105 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.038 20.06.2019 Yüksek 95.955
Açılış: 95.227
5,7605 Değişim: -0,44%
Düşük 5,7281 20.06.2019 Yüksek 5,8184
Açılış: 5,7861
6,5167 Değişim: 0,18%
Düşük 6,4812 20.06.2019 Yüksek 6,6181
Açılış: 6,5047
257,41 Değişim: 1,65%
Düşük 252,98 20.06.2019 Yüksek 259,07
Açılış: 253,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.