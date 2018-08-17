Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kredi kanalları açık tutulmaya devam edilecek" denildi. Bakanlık açıklamasının devamında "Kur etkisiyle teminatı yetersiz kalan firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek" denildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda özellikle reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bankalar Birliği ile belirlenen tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak önlem alınacağı belirtildi.