Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'ABD' açıklaması

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada "ABD'nin aldığı tedbirlere karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kaynaklarının gerekli olması durumunda Eximbank aracılığıyla ihracatçılara kullandırılmasının önünün açıldığını söyledi.

Türk Eximbank'a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza töreninde konuşan Pekcan, "Bugün imzalanan protokolle TİM kaynaklarının gerekli olması durumunda Eximbank aracılığıyla ihracatçılara kullandırılmasının önü açılmış olacak" dedi.

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Protokol TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım arasında imzalandı.

Pekcan, ABD'nin son aldığı tedbirlere aynı şekilde karşılık verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini de söyleyerek, şunları kaydetti:

"ABD (son ticaret savaşlarında) tek taraflı adımlar atmaktadır ve ABD'nin siyasi konularla ekonomik işbirliği konularını birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu sadece ABD ekonomisini değil dünya ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Umuyoruz ki ABD'li dostlarımız en kısa sürede bu gerçekleri görecek ve yapıcı adımlar atacaktır. Biz her zaman olduğu gibi kendileriyle diyalog ve işbirliğine açığız."

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