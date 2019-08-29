Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
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