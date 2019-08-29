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Bakan Albayrak: TL referans faizi 'TLREF' BIST bünyesinde oluşturuldu

29.08.2019 - 18:27 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: TL referans faizi 'TLREF' BIST bünyesinde oluşturuldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi "TLREF", BİST bünyesinde oluşturuldu" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi "TLREF", BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

 


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