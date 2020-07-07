‹ Önceki Haber Altın yatırımcısı bu stratejiyi izlesin! Altın yatırımcısı bu stratejiyi izlesin! Sonraki Haber › BISTECH'te yeni dönem başladı BISTECH'te yeni dönem başladı

Güneş enerjisinde yerli teknoloji kullanımı artacak

07.07.2020 - 12:08
Güneş enerjisinde yerli teknoloji kullanımı artacak | Ekonomi Haberleri

Güneş enerjisine dayalı mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri kapsamında kurulacak santrallerde kullanılan modüllerde yerlilik oranı en az yüzde 70 olması gerekecek, modül üretiminde kullanılan güneş hücrelerinde de yerlilik şartı aranacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 36 ilinde toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 YEKA ihalesi yapılacak.

Antalya, Gaziantep, Mardin ve Van en fazla kapasite tahsisi yapılacak iller olarak öne çıkarken, diğer iller çoğunlukla İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor.

Mini güneş YEKA ihaleleri, kilovatsaat başına 30 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve en düşük teklif, ihale sonucunda imzalanan sözleşmede birim elektrik enerjisi alım fiyatı olarak kabul edilecek.

##$HABER_1463098$##

İhaleler sonrasında kurulacak santrallerde Yerli Malı Belgesi'ne sahip güneş modüllerinin kullanılması zorunlu olacak ve modüllerin standart test koşullarında en az yüzde 18 verimlilik değerine sahip olması gerekecek.

Santralde kullanılacak güneş modüllerinin yerlilik oranı ise en az yüzde 70 olacak ve bu modüller Türkiye'de kurulu fabrikalardan veya serbest bölgeler dışındaki imalatçılardan tedarik edilecek.

ÖDEMELER 3 AYDA BİR YEKDEM KAPSAMINDA YAPILACAK

Güneş modülünün üretiminde kullanılanılan güneş hücrelerinde de yerlilik şartı aranırken, mini YEKA kapsamında kurulacak güneş santrallerinin lisans süresi 30 yıl olacak.

İhaleler kapsamında tahsis edilen kapasitenin 10 megavat olması halinde önlisans süresi en fazla 18 ay ve inşaat süresi de lisansın alındığı tarihten itibaren yine en fazla 18 ay olabilecek. Kapasitenin 15 veya 20 megavat olması durumunda ise bu süreler 22'şer ayla sınırlı kalacak.

Sözleşmede yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı ihale tarihini takip eden ikinci 3 aylık dönemin başlangıcından itibaren piyasa takas fiyatına (PTF) göre güncellenmeye başlanacak. Santralde üretimin başlamasının ardından, güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı üzerinden 3'er aylık dönemler halinde yatırımcıya ödeme yapılacak. Ödemeler, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında gerçekleştirilecek.

"FİNANSMANDA SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, güneş modülleri ve modül üretiminde kullanılan hücrede aranan yerlilik oranının yan sanayinin gelişimini hızlandıracağını söyledi.

Yan sanayinin gelişimiyle ihracat yapan sanayiciye vergi indirimi ve uzun vadeli uygun Türk lirası kredi desteği sağlanabileceğini vurgulayan Özkök, "Mini YEKA kapsamında kurulacak santraller özellikle sulama döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi için çok önemli. Doğu ve Güneydoğu illerimize böylece yatırım olacak ve bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır." diye konuştu.

Özkök, ilk defa Türk lirası üzerinden bu şekilde bir ihale gerçekleştirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti: "İhalenin Türk lirası üzerinden yapılması sorun değil, fakat şartnameye göre birim elektrik enerjisi alım fiyatı PTF'ye endeksli olduğu için bu durum öngörülebilirliği ve finansman koşullarını olumsuz etkileyecektir. Bu haliyle proje finansmanı yapılması zor ancak yatırımcıların kendi bilanço güçleri baz alınarak kredilendirme yapılabilir. İhalenin yapısı da oldukça karışık olduğu için bankalar ve yatırımcılar bu zor yapıyı sevmeyebilir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.041 Değişim: 0,47% Hacim : 26.478 Mio.TL Son veri saati : 16:41
Düşük 117.075 07.07.2020 Yüksek 119.512
Açılış: 118.792
6,8658 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8524 07.07.2020 Yüksek 6,8689
Açılış: 6,8602
7,7592 Değişim: -0,09%
Düşük 7,7340 07.07.2020 Yüksek 7,7844
Açılış: 7,7664
394,12 Değişim: 0,10%
Düşük 391,61 07.07.2020 Yüksek 394,39
Açılış: 393,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.