Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 7 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 392 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1787 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1777 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, "Ons altında yükselişlerde satış yönlü durmaktan, daha çok geri çekilmelerde alım yönlü durmak daha doğru bir strateji olacaktır" dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 393 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 391.61 lira seviyesini, en yüksek ise 394.39 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 14.52 itibarıyla yüzde 0.31 oranında düşüşle 392.41 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını da 2.613 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1787 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.36 oranında düşüşle 1777 dolardan işlem gördü.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'deki JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTINDA ALIM FIRSATI SÜRÜYOR MU?

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın geçen hafta ve bu hafta 1780 dolar seviyesi üzerinde kalmaya kararlı görünüyor. Daha önceki yorumlarımda belirttiğim gibi hem temel hem de teknik olarak ons altın ve buna bağlı olarak gram altın her gevşeme yönlü eğilimde alım fırsatı vermeye devam ediyor. Ons altın için konuştuğumuz konu başlıklarında ve risk ortamında önemli bir değişim olmaması yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolayısıyla ons altında yükselişlerde satış yönlü durmaktan, daha çok geri çekilmelerde alım yönlü durmak daha doğru bir strateji olacaktır.

Yakın destek noktaları olarak 1780 dolar izlenebilir. Bu seviyeden gelebilecek yukarı yönlü tepkiler ons altının 1792 dolar ve 1800 dolar direnç seviyelerine yükselmesini destekleyebilir. Bununla beraber 1764 dolar ve 1747 dolar seviyeleri gibi daha derin bir düzeltme hareketinde de alım fırsatı oluşabileceğini belirtelim.

Gram altın şu sıralar 393 TL seviyesinde işlem görmekte. Gram altın yatırımcısının karını realize etmesi açısından 400 TL yakınları iyi bir fırsat verebilir. Buna karşın 400 TL yakınlarından yeni alım yapılması yerine ons altında oluşacak aşağı yönlü düzeltmelerde gram altında da alım fırsatı oluşabilir. Bu bağlamda 388-382 TL arası güzel alım fırsatı sunabilir.

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