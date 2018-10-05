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Güneş enerjisinde yeni ihale

05.10.2018 - 09:30 | Son Güncelleme :
Güneş enerjisinde yeni ihale

Enerji Bakanlığı güneş enerjisinden 3 sahada toplam 1.000 MW'lık yenilenebilir enerji kaynak alanları için ihale açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, Şanlıurfa Viranşehir'de 500 MW, Hatay Ezine'de 200 MW ve Niğde Bor'da 300 MW kapasiteye sahip olacak YEKA içinde belirlenen sahaların kullanımı 30 yıl süreyle tahsis edilecek.

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İlana göre, tavan fiyatı kwh başına 6.5 dolar sent olacak ihalede enerji alım süresi 15 yıl olarak belirlendi.

İhalede teklifler 31 Ocak 2019'a kadar alınacak.


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