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Garanti Bankası borçlanma için yetki verdi

05.10.2018 - 09:24
Garanti Bankası borçlanma için yetki verdi

Garanti Bankası 20 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Garanti Bankası'ndan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, yurtiçinde farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ihraç edilecek borçlanma araçların vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.


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