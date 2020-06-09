GSD Holding, Silopi santralinin yüzde 5.4'ünü sattı | Ekonomi Haberleri

GSD Holding, Silopi santralinin yüzde 5.4'ünü 45 milyon dolara Park Holding'e sattı.

GSD Holding yüzde 15'ine sahip olduğu Silopi elektrik santralinin yüzde 5.4'ünü 45 milyon dolar karşılığında Park Holding'e satma kararı aldı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Silopi santralinin 31 Aralık 2024'e kadar halka arz edilmemesi halinde geri kalan payların Park Holding'e satışı da anlaşmaya bağlandı.

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