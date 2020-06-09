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Petrol fiyatı yükseldi

09.06.2020 - 09:44 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatı yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 41,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı almasıyla petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Kısıntı kararının yanında, dünya genelinde birçok ülkenin ve ABD’deki bazı eyaletlerin salgın tedbirlerini yumuşatmalarıyla ekonomik canlanmanın petrol talebini artıracağı beklentisi de fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,58 ile 45,31 dolar aralığının direnç, 39,85 ile 37,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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